Timeless Love - Liebe nur geträumt?
83 Min.Ab 0
Megan Murphy führt ein scheinbar perfektes Leben: Thomas und sie sind glücklich verheiratet und haben zwei wunderbare Kinder. Nachdem sie aber aus dem Koma erwacht, wird sie mit der harten Realität konfrontiert: All das war nur eine Illusion. In Wahrheit ist Megan Single und muss sich, kaum aus dem Krankenhaus entlassen, auf Jobsuche machen. Bereits beim ersten Vorstellungsgespräch erwartet sie eine Überraschung: Ihr Gegenüber ist Thomas, der Ehemann aus ihrem Traum.