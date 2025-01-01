Tödliche Hilfsbereitschaft: Im eigenen Haus ermordet | True Crime Doku

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das hoch angesehene und wohlhabende Professoren-Paar, Susanne und Half Zantop, wird auf mysteriöse Weise ermordet in ihrem malerischen Haus in New Hampshire aufgefunden. Kollegen bestätigen, dass das Paar sehr beliebt war. Der Doppelmord lässt die Einwohner der Kleinstadt misstrauischer denn je werden. Da es keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens gibt, untersucht die FBI-Behavioral Science Unit das Verbrechen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.

Genre:
Krimi
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
FBI Files Deutschland