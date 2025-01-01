Touchdown - Sein Ziel ist der Sieg
110 Min.Ab 6
Touchdown - Sein Ziel ist der Sieg
In den 60er Jahren in Amerika: Wie alle Jungs aus seiner Umgebung träumt auch Rudy Ruettiger davon, einmal für das berühmte Football-Team der Notre-Dame-Universität zu spielen. Dabei scheint keiner dafür ungeeigneter als er: Klein, schmächtig und unsportlich, gibt Rudy seinen Traum dennoch nicht auf. Im Gegenteil: Das Unverständnis seiner Familie und der Spott der Mannschaft lassen den Underdog nur umso verbissener für sein Ziel kämpfen!