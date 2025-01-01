Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn
Umständlich verliebt

98 Min.Ab 12
SAT.1 emotions98 Min.Ab 12
Umständlich verliebt

Kassie will endlich schwanger werden. Da kein Mann in Sicht ist und die biologische Uhr schon hörbar tickt, entschließt sie sich zu einer künstlichen Befruchtung. Ihr leicht neurotischer bester Freund Wally sieht sich als den perfekten Partner und Vater ihres Kindes. Ihre Wahl fällt jedoch auf den gutaussehenden Samenspender Roland. Auf einer "Befruchtungsparty" passiert das Unglaubliche: Wally tauscht Rolands Samenbehälter mit seinem eigenen aus. Kassie wird schwanger ...

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
US, 2010
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© Constantin Film Verleih GmbH