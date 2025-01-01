Unglaubliche Funde des Mittelalters: Archäologen decken auf | Doku
Unglaubliche Funde des Mittelalters: Archäologen decken auf | Doku
In dieser Doppelfolge werden Archäologen bei zwei außergewöhnlichen Entdeckungen aus der Zeit des Mittelalters begleitet. Im hohen Norden Finnlands wird das Grab eines Kriegers freigelegt – mit gleich zwei Schwertern. Wer war dieser Mann? Und warum vereint sein Grab heidnische und christliche Symbole? Tausende Kilometer entfernt, in Südfrankreich, führen archäologische Spuren zur Festung Montségur – dem letzten Rückzugsort der verfolgten Katharer. Im Jahr 1244 endete hier eine grausame Belagerung durch die Inquisition mit einem Massaker. Zwei Fundorte, zwei Schicksale – und eine Reise in eine Zeit, in der Glaube, Macht und Identität über Leben und Tod entschieden.