Verdeckte Operation: Der US-Geheimdienst auf Kuba | Doku
Die fesselnde Dokumentation wirft einen faszinierenden Blick auf die Hintergründe der Kubanischen Revolution und den daraus resultierenden Kalten Krieg. Dabei deckt sie auch auf, wie der US-Geheimdienst zu dieser Zeit agierte und welche Auswirkungen dies auf die Beziehungen zwischen den USA und Kuba hatte. Erlebe hautnah die aufregende Geschichte Kubas und lass dich von den dramatischen Ereignissen mitreißen. Tauche ein in die Welt der Spionage, Politik und Revolution und entdecke die Wahrheit hinter einem der wichtigsten Ereignisse der jüngsten Geschichte. Im Jahr 2016 ereignet sich ein historisches Ereignis, das die Welt in Staunen versetzt: Barack Obama, der charismatische Präsident der Vereinigten Staaten, wendet sich direkt an die Bewohner Kubas und verspricht eine gemeinsame Zukunft. Diese Geste ist umso bemerkenswerter, da seit über 50 Jahren kein US-amerikanischer Präsident mehr kubanischen Boden betreten hatte.