Vermisst: Wo sind Dylan und seine Schwester? | True Crime Doku
Als ein brutaler Massenmord eine ländliche Stadt erschüttert, schließen sich die örtliche Sheriffsabteilung und das FBI zusammen. Dann verschwinden die beiden einzigen Zeugen, zwei kleine Kinder, und ein Wettlauf mit der Zeit deckt ein teuflisches Komplott auf, das selbst die hartgesottensten Ermittler in Erstaunen versetzt. Können die Geschwister unversehrt gerettet werden, bevor es zu spät ist? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.