Victoria
133 Min.Ab 12
133 Min.Ab 12
Victoria
Die beeindruckende Leistung des Kameramanns bei diesem One-Take-Spielfilm wurde mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet: Als Victoria in Berlin ankommt, ahnt die Spanierin nicht, was sie in der deutschen Hauptstadt erwartet. Die junge Frau lernt eines Abends eine Männergruppe kennen, mit denen sie sich auf Anhieb versteht. Aus der anfänglich ausgelassenen Partynacht wird aber bald ein Horrortrip für Victoria, denn ihre neuen Bekanntschaften nehmen sie mit in eine gefährliche Welt.