Violent Night
108 Min.Ab 16
Violent Night
David Harbour macht als Santa Jagd auf Bösewichte: Weihnachten ist besinnlich und ruhig? Nicht in Trudys Familie! Eine kriminelle Bande platzt in die Feierlichkeiten der wohlhabenden Lightstones. Scrooge und seine Spießgesellen haben es auf ihr Vermögen abgesehen und gehen nicht gerade zimperlich mit ihren Geiseln um. Zum Glück gehört Trudy zu den braven Kindern und kann auf Santa zählen. Der schwingt sich nach dem Hilferuf des Kindes auf seinen Schlitten und eilt zu Hilfe.