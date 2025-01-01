Vom Soldaten zum Staatsfeind | Criminal Pursuit
Eine vergnügliche Nacht bei den Olympischen Spielen 1996 endet mit dem Schrecken, als im Centennial Park von Atlanta eine Bombe explodiert, und es dauert nicht lange, bis eine weitere Bombe den Südosten erschüttert. Kann das FBI den skrupellosen Bombenleger aufspüren, bevor er sein nächstes Ziel auswählt? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.