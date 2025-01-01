Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Walk Hard: Die Dewey Cox Story

Walk Hard: Die Dewey Cox Story

93 Min.Ab 12
Comedy Hits93 Min.Ab 12
Comedy Hits
Walk Hard: Die Dewey Cox Story

Walk Hard: Die Dewey Cox Story

Sein Leben ist geprägt von seiner "Auf-und-ab-und-wieder-auf"-Karriere, denn Rock'n'Roll ist sein Leben: Die Rede ist von der Musiklegende Dewey Cox. Er schläft mit 411 Frauen, heiratet dreimal, hat 22 Kinder und 14 Stiefkinder, ist Star seiner eigenen Fernsehshow, hat unzählige prominente Freunde und nimmt jede Droge, die der Menschheit bekannt ist. Dennoch - oder gerade deshalb?! - wird Cox zu einem nationalen Idol.

Genre:
Comedy, Musikalische Komödie
Produktion:
US, 2007
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Comedy Hits
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH