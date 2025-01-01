Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was sich neckt, das liebt sich zu Weihnachten

Der Sohn einer TV-Legende, Charlie, und die Lokalreporterin Emily, konkurrieren für die Stelle als Co-Host bei der beliebtesten Frühstückssendung der Nation in Manhattan. Die Stelle soll bis Weihnachten von der Sendungsinhaberin Veronika besetzt werden. Während ihres Wettstreits bemerken die beiden Ex-Partner zu ihrer großen Überraschung, dass sie immer noch leidenschaftliche Gefühle füreinander hegen.

Genre:
Feiertag, Romanze
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
MOVIESPHERE
Copyrights:
© Moviesphere