Weihnachten im Oktober
83 Min.Ab 6
Dieser Film basiert auf der wahren Geschichte der in Washington DC lebenden Familie Locke. Einer Familie, die voller Angst um das Leben ihres Sohnes Dax (Christopher Shone) ist, der an einer besonders seltenen und aggressiven Form von Leukämie schon im Kleinkindalter erkrankt und dessen Therapiemöglichkeiten erschöpft sind. In Zeiten dieser Not stehen die Nachbarn und die Heimatstadt zusammen, um dem kleinen Dax ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten - mitten im Oktober.