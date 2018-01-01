Weihnachten in Alaska
88 Min.Ab 0
88 Min.Ab 0
Weihnachten in Alaska
Die junge, ehrgeizige Jen lebt in San Francisco und arbeitet in einer angesagten Werbeagentur. Ihr Leben wird allerdings plötzlich vollkommen auf den Kopf gestellt, als ihre Großtante stirbt und ihr ein Gasthaus in Alaska vererbt. Kurz vor Weihnachten macht Jen eine Reise in den Ort, in dem sich das Hotel befindet, um sich einen Überblick zu verschaffen. In der Kleinstadt lernt sie einen attraktiven Anwalt kennen und fragt sich, ob ein Leben in Alaska genau das Richtige für sie sein könnte.