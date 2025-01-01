Weihnachtszauber - Ein Kuss kann alles verändern
Weihnachtszauber - Ein Kuss kann alles verändern
Es ist nicht mehr als eine flüchtige Begegnung im Fahrstuhl und doch kommt es zu einem völlig überraschenden Kuss mit einem attraktiven Unbekannten. Wendy (Laura Breckenridge aus 'Loving Annabelle') denkt zunächst, vielleicht nur geträumt zu haben, doch schon am nächsten Tag begegnet sie dem smarten Adam (Brendan Fehr) wieder im Fahrstuhl. Schöner könnte es eigentlich nicht sein, denkt Wendy. Doch Adam ist auf dem Weg zu seiner Freundin und die ist niemand anderes als Wendys Chefin Priscilla Hall (Elisabeth Röhm aus 'Atemlos - Gefährliche Wahrheit')...