Wenn Kinder spurlos verschwinden | True Crime Doku
Eine kleine Gemeinde wird von Angst ergriffen, als ein junges Mädchen auf dem Weg zur Schule verschwindet. Kurz darauf wird ein weiteres Mädchen aus dem Ort vermisst. Die örtliche Polizei bildet eine Task Force mit dem FBI und gemeinsam decken sie ein Nest von Sexualstraftätern auf. Die Ermittlungen geraten ins Stocken, bis ein brutales Verbrechen sie zu der grausamen Wahrheit führt. Ist der Täter die Person, die von Anfang an ausgeschlossen wurde? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.