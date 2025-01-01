Wie der Vater, so der Sohn
96 Min.Ab 12
Wie der Vater, so der Sohn
Zwei aufgeweckte amerikanische Highschool-Schüler experimentieren mit einer afrikanischen Zaubermixtur. Doch der Versuch läuft gründlich schief und endet in einer dramatischen Katastrophe: Zwischen dem Vater des einen Schülers - seines Zeichens Chefarzt in einem Krankenhaus - und dessen experimentierfreudigem Sohn kommt es zu einer Bewusstseinsübertragung. Kein Wunder also, dass von nun an die vertauschten Rollen für jede Menge Aufregung und Chaos sorgen.