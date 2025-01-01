Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wie der Vater, so der Sohn

Wie der Vater, so der Sohn

96 Min.Ab 12
Comedy Hits96 Min.Ab 12
Comedy Hits
Wie der Vater, so der Sohn

Wie der Vater, so der Sohn

Zwei aufgeweckte amerikanische Highschool-Schüler experimentieren mit einer afrikanischen Zaubermixtur. Doch der Versuch läuft gründlich schief und endet in einer dramatischen Katastrophe: Zwischen dem Vater des einen Schülers - seines Zeichens Chefarzt in einem Krankenhaus - und dessen experimentierfreudigem Sohn kommt es zu einer Bewusstseinsübertragung. Kein Wunder also, dass von nun an die vertauschten Rollen für jede Menge Aufregung und Chaos sorgen.

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1987
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Comedy Hits
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH