Wie küsst man einen Millionär?
92 Min.Ab 6
Lilly, Nora und Jessica wohnen in einem kleinen Nest im Spreewald. Lilly bereitet gerade ihre Hochzeit mit Rico vor. Beim Dorf-Feuerwehrfest platzt die Bombe: Lilly ertappt Rico in flagranti mit der Dorfschlampe. Aus Rache klauen die drei die Feuerwehrkasse und ergreifen die Flucht. Während ihres "Kriegsrats" lernen sie den charmanten Millionär Alexander kennen, der sie über eine Charity-Veranstaltung in Berlin informiert. Nun heißt es: Auf nach Berlin!