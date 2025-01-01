Wilde Erdbeeren
Wilde Erdbeeren
Das mit dem Goldenen Bären ausgezeichnete Drama gilt als eines der bedeutendsten Werke Ingmar Bergmans: Der 78-jährige Professor Isak Bork reist mit seiner Schwiegertochter zur Jubiläumsfeier seiner Promotion. Unterwegs nimmt das ungleiche Duo drei junge Anhalter mit. Die Reise wird für den alten Mann zu einer emotionalen Odyssee: Konfrontiert mit schmerzhaften Erinnerungen an verpasste Chancen und vergangene Lieben, beginnt Isak, sein Lebenswerk kritisch zu hinterfragen.