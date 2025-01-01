Winnetou und das Halbblut Apanatschi
Apanatschi, die Tochters eines Weißen und einer Apachin, bekommt von ihrem Vater eine Goldmine geschenkt. Doch auch die berüchtigte Curly Bill-Bande ist hinter dem Gold her und entführt Apanatschi und ihren kleinen Bruder Happy. Apanatschis Verlobter Jeff ruft Winnetou und Old Shatterhand zu Hilfe, um den Gangstern das Handwerk zu legen. Es gelingt, Apanatschi und ihren Bruder zu befreien und zur Sicherheit ins Lager der Apatschen zu bringen. Aber Curly Bill gibt nicht auf.