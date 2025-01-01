Wo die grünen Ameisen träumen
97 Min.Ab 12
Wo die grünen Ameisen träumen
Tief im australischen Outback sehen sich die zwei uralten Stämme der Worora und der Riratjingu gezwungen, ihr heiliges Land zu verteidigen, das ihre Kultur seit 40.000 Jahren prägt. Eine Bergwerksgesellschaft zerstört mit Uranbohrungen die Landschaft und bedroht ihre spirituelle Welt. Ein Konflikt zwischen indigenem Erbe und industriellem Fortschritt entbrennt und mündet schließlich in einem absurden Gerichtsprozess, in dem zwei unvereinbare Welten aufeinandertreffen.