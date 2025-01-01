Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUN82 Min.Ab 18
Wrong Turn 3

Wrong Turn 3

Für vier College-Schüler wird ein Ferienabenteuer zum blutigen Überlebenskampf: Bei einer Rafting-Tour in abgelegenem Gelände werden sie von dem kannibalischen Mutanten Three Finger attackiert. Der Fahrer eines voll besetzten Gefangenen-Transporters, der zufällig an einer nahen Polizeistation Pause macht, hört vom Verschwinden der Teenager und macht sich mit dem Sheriff - und den Gefangenen im Bus - auf die Suche. Jetzt nimmt der brutale Killer auch sie ins Visier ...

Genre:
Horror, Thriller
Produktion:
US, 2009
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© Constantin Film Verleih GmbH