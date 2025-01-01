Young Guns – Sie fürchten weder Tod noch Teufel
107 Min.Ab 16
Young Guns – Sie fürchten weder Tod noch Teufel
New Mexico ist scheinbar nicht groß genug für den englischen Farmer John Tunstall und seinen Nachbarn Lawrence Murphy. Um sein Land und sein Leben zu verteidigen, heuert Tunstall einige junge Männer an, denen er außerdem Lesen und Schreiben beibringt. Doch eines Tages lockt Murphy seinen Konkurrenten in einen Hinterhalt und lässt ihn ermorden. Der zuständige Sheriff zeigt kein Interesse an dem Fall, daher nehmen die "Young Guns" die Sache selbst in die Hand.