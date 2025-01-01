Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZWEI SUPERTYPEN IN MIAMI - DER SCHATTEN DES NINJA

Mediaset Italia86 Min.Ab 12
Mediaset Italia
Eine Reihe von rätselhaften Morden erschüttert den Süden Floridas. Ein als Ninja gekleideter Mann durchbohrt seine Opfer mit einem spitzen Schwert und hinterläßt unverständliche Nachrichten. Extralarge und Dumas werden von der Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Morde gebeten. Bald stellt sich heraus, daß ein anderer Auftrag, den sie gerade angenommen haben, mit den rätselhaften Morden zusammenhängt.

Genre:
Krimi
Produktion:
US, 1993
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Mediaset Italia
Copyrights:
© Reti Televisive Italiane Mediaset Group