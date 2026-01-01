Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angels of Death

ProSieben FUNStaffel 1Folge 15
Angels of Death

Folge 15: Ein Versprechen hält ewig.

23 Min.Ab 16

Rachel hat bereits mit 13 Jahren viel durchgemacht. Nachdem sie einen Mord beobachtet hat, besucht sie eine Therapie. Doch der Ort, an dem sie eines Tages aufwacht, ist keine Klinik, sondern ein Haus des Todes. Ohne zu wissen, wie sie dort gelandet ist, sucht sie einen Ausgang - trifft aber nur auf den blutrünstigen Zack. Anfangs jagt er das Mädchen, doch bald schmieden beide eine Allianz, um das Gebäude gemeinsam verlassen zu können.

