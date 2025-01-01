Anna und die Liebe
Folge 118: Episode 118
24 Min.Ab 12
Anna erfährt, dass Katja Ingo an die Polizei verraten hat. Vor Wut geht sie auf die Rivalin los ... Armin geht dazwischen und stellt sich auf Katjas Seite. Anna ist total verstört und ausgerechnet jetzt bittet Jonas sie um Hilfe ... Gerrit hat sich mit seiner körperlichen Attacke gegen Diaz selbst ins Aus geschossen: Annett mag keine Machos und distanziert sich von ihm ...
