Auf Herz und Nieren
Folge 1: Große Pläne
44 Min.Ab 12
Dr. David Heller steht kurz davor, seinen Traum von Karriere, Geld und Luxus als Schönheitschirurg in einer Privatklinik zu verwirklichen, als er um ein Haar den alten Doc Hansen überfährt. Widerwillig erklärt er sich bereit, vorübergehend in dessen Praxis auszuhelfen, wo er auf Dr. Nina Hansen trifft - und zwei extreme Gegensätze aufeinanderprallen. Nina findet den schnöseligen Schönheitschirurgen unerträglich und hofft auf eine kurze Vertretungszeit ...
