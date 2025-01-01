Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Auf Herz und Nieren

Große Pläne

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Große Pläne

Große PläneJetzt ohne Werbung streamen

Auf Herz und Nieren

Folge 1: Große Pläne

44 Min.Ab 12

Dr. David Heller steht kurz davor, seinen Traum von Karriere, Geld und Luxus als Schönheitschirurg in einer Privatklinik zu verwirklichen, als er um ein Haar den alten Doc Hansen überfährt. Widerwillig erklärt er sich bereit, vorübergehend in dessen Praxis auszuhelfen, wo er auf Dr. Nina Hansen trifft - und zwei extreme Gegensätze aufeinanderprallen. Nina findet den schnöseligen Schönheitschirurgen unerträglich und hofft auf eine kurze Vertretungszeit ...

Alle Staffeln im Überblick

Auf Herz und Nieren
SAT.1 emotions
Auf Herz und Nieren

Auf Herz und Nieren

Alle 1 Staffeln und Folgen