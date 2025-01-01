Auf Herz und Nieren
Folge 3: Die Polizistin
44 Min.Ab 12
David wird Zeuge, wie die junge Motorradpolizistin Karen einen Unfall baut. Umgehend bringt er die Unverletzte in die Praxis, denn die Polizistin ist jung, hübsch und privatversichert! Doch weitere Untersuchungen ergeben, dass Karens Lähmungserscheinungen an der Hand eine ernste Ursache haben. Unterdessen wird Nina von dem Möchtegern-Casanova Alessandro angeschwärmt. Der "auffällige" Leberfleck stellt sich als harmlos heraus, dafür entdeckt Nina etwas anderes ...
