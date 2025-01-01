Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Herz und Nieren

Die Polizistin

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3
Die Polizistin

Auf Herz und Nieren

Folge 3: Die Polizistin

44 Min.Ab 12

David wird Zeuge, wie die junge Motorradpolizistin Karen einen Unfall baut. Umgehend bringt er die Unverletzte in die Praxis, denn die Polizistin ist jung, hübsch und privatversichert! Doch weitere Untersuchungen ergeben, dass Karens Lähmungserscheinungen an der Hand eine ernste Ursache haben. Unterdessen wird Nina von dem Möchtegern-Casanova Alessandro angeschwärmt. Der "auffällige" Leberfleck stellt sich als harmlos heraus, dafür entdeckt Nina etwas anderes ...

