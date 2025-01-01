Auf Herz und Nieren
Folge 5: Quarantäne
43 Min.Ab 6
David und Tamara sind morgens im Porsche unterwegs, als Tamara um ein Haar einen kleinen Hund anfährt. Die gerührte Tamara verlangt von David, "ihren" Hund vorsorglich zur Untersuchung in die Praxis mitzunehmen. Dort ist Nina wenig begeistert - es gibt Wichtigeres zu tun: Ein Patient zeigt Symptome des gefährlichen Ebola-Virus! Die Praxis wird unter Quarantäne gestellt und Nina und David haben alle Hände voll zu tun, eine zunehmend beunruhigte Patientenschar in Schach zu halten.
