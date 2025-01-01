Auf Streife
Folge 125: Knallköppe
45 Min.Ab 12
Eine 17-Jährige zeigt den Beamten ein schockierendes Video: Einem Klassenkameraden ist ein gezündeter Böller an die Hand geklebt worden! - Ein Mann setzt seinen 16-jährigen Stiefsohn gefesselt, mit einem blauen Auge und einer Nachricht vor dem Revier aus! - Mit einer Schrotflinte bewaffnet bedroht ein Mann den Nachbarn, weil er seine Tauben umgebracht haben soll! - Bei einem Einbruch wird eine Botschaft an das Opfer auf blutverschmierten Orangen hinterlassen!
