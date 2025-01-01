Auf Streife
Folge 142: Sechs, setzen!
45 Min.Ab 12
Einbruch im Gymnasium: Am Einsatzort angekommen, ertappen die Beamten eine Schülerin, die sofort die Flucht ergreift! - In den Morgenstunden entdecken die Polizisten einen Wagen mit einem blutigen Handabdruck auf der Scheibe! - Aus heiterem Himmel attackiert eine junge Frau ein Pärchen mit Pfefferspray. Das Paar ist sich sicher: Sie kennen die Täterin nicht! - Auf Streife beobachten die Polizisten einen Mann, der gerade die Einkäufe aus einem offenen SUV stiehlt!
