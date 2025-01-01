Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 143
44 Min.Ab 12

Einer Imkerin werden die Bienen samt Rahmen gestohlen! War es der bienenhassende Nachbar? - Nach einem Lottogewinn wird ein 36-Jähriger überfallen und der Schein der Tippgemeinschaft gestohlen! - In einer verlassenen Kiesgrube ist ein geparktes Fahrzeug mit offenen Türen gefunden worden! Wo ist der Fahrer? - Die Polizisten werden zu einem vermeintlichen Einbruch gerufen: Dort angekommen entdecken sie einen Auflauf vor der Tür! Was hat das zu bedeuten?

