Beforeigners: Mörderische Zeiten
2 StaffelnAb 16
Als auf der Erde plötzlich immer mehr Menschen aus der Vergangenheit eintreffen, ahnt niemand, dass das erst der Anfang einer ganzen Welle an Neuankömmlingen ist. Sie stammen aus der Steinzeit, der Wikingerzeit und dem 19. Jahrhundert. Das Zusammenleben der verschiedenen Epochen gestaltet sich nach und nach immer schwieriger - und so werden die kritischen Stimmen lauter, die die Fremden zur Heimkehr auffordern.