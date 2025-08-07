Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 07.08.2025
Folge 2: Tod einer vierfachen Mutter

41 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

Im Jahr 1997 geschieht in Sarasota, Florida, ein schrecklicher Mord an der 35-jährigen Sheila Bellush. Ihr Ex-Mann Allen Blackthorn engagierte einen Auftragskiller. Das Motiv: Geldgier. Die vier Kinder der Ermordeten erfahren vor Gericht jedoch endlich Gerechtigkeit.

SAT.1 GOLD
