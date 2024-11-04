Blood & Money
Folge 6: Mord in Bevery Hills
41 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Beverly Hills im August 1989: Die Brüder Joseph und Eric Menendez geben zu, ihre Eltern ermordet zu haben. Es soll Missbrauch in der Familie stattgefunden haben. Im Jahr 2022 werden die Akten zu dem Fall noch einmal aus dem Schrank geholt. Haben die Ermittler etwas übersehen oder werden die Verurteilten ihr restliches Leben im Gefängnis verbringen?
