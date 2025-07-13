Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 1: Chaos im Laden
21 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 6
In Little India, im Herzen von Toronto, hat Kuki vor rund 40 Jahren das Brautmodengeschäft "Chandan Singh" eröffnet. Sein Sohn Chandan und seine Tochter Chandni möchten den Laden modernisieren und erweitern, während Kuki an seinen Traditionen festhält. Roop, Chandans Frau, versucht zu vermitteln und die Familie zusammenzuhalten. Währenddessen steht eine Braut vor der Entscheidung, ob sie traditionell rot oder lieber ein helles Kleid tragen soll.
