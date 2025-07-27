Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Location! Location! Lociation!

sixxStaffel 1Folge 5vom 27.07.2025
Joyn Plus
Location! Location! Lociation!

Location! Location! Lociation!Jetzt ohne Werbung streamen

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Folge 5: Location! Location! Lociation!

21 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 6

Chandan plant mit seiner Familie die Eröffnung einer zweiten Filiale von "Chandan Fashion", doch die Suche nach dem geeigneten Standort gestaltet sich schwierig, da Vater und Sohn unterschiedliche Vorstellungen haben. Währenddessen steht die Hochzeit von Saurabh und Surbhi vor der Tür. Das Paar hat sich von Chandans und Roops Hochzeit inspirieren lassen und möchte ein ähnliches Fest feiern. Kurz vor der Hochzeit gibt es jedoch ein Problem?

Alle Staffeln im Überblick

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
sixx
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Alle 2 Staffeln und Folgen