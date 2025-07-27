Location! Location! Lociation!Jetzt ohne Werbung streamen
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 5: Location! Location! Lociation!
21 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 6
Chandan plant mit seiner Familie die Eröffnung einer zweiten Filiale von "Chandan Fashion", doch die Suche nach dem geeigneten Standort gestaltet sich schwierig, da Vater und Sohn unterschiedliche Vorstellungen haben. Währenddessen steht die Hochzeit von Saurabh und Surbhi vor der Tür. Das Paar hat sich von Chandans und Roops Hochzeit inspirieren lassen und möchte ein ähnliches Fest feiern. Kurz vor der Hochzeit gibt es jedoch ein Problem?
Alle Staffeln im Überblick
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Ant International Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren