Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Zwischen Baustelle und Pop-up-Chaos

sixxStaffel 2Folge 1vom 17.08.2025
Zwischen Baustelle und Pop-up-Chaos

21 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 6

Ein Pop-up-Event in Montreal soll Geld für den Umbau eines neuen Brautmodengeschäfts einbringen. Doch ein falsches Datum auf den Flyern sorgt für Chaos und die Familie muss einen neuen Veranstaltungsort suchen. Vater Kuki überrascht alle mit einer Marketingidee: Er besorgt ein riesiges, pinkes Wohnmobil. Wird seine Idee funktionieren und neue Kundschaft anlocken? Zudem stylt die Familie zwei Jugendliche für ihren Abschlussball.

