sixxStaffel 2Folge 10vom 14.09.2025
21 Min.
Folge vom 14.09.2025
Ab 6

Kuki und Sarab müssen sich an die Veränderungen in ihrem Viertel gewöhnen, da viele Geschäfte schließen. Währenddessen eröffnen ihre Kinder endlich den neuen Brautmodenladen. Um Kunden anzulocken, organisieren Chandan und Roop ein Event mit einer bekannten Heiratsvermittlerin. Chandni und Roop überraschen die Familie mit der Präsentation ihrer Modelinie. Ein unerwartetes Angebot zum Verkauf des Stammgeschäfts stellt die Familie vor eine schwierige Entscheidung.

sixx
