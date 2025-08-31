Zwischen Tüll und TerminstressJetzt ohne Werbung streamen
Folge 5: Zwischen Tüll und Terminstress
21 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 6
Die Hochzeitssaison hat begonnen, und die Familie Singh muss die Hochzeitsbesuche sowie die baldige Eröffnung ihres zweiten Brautmodenladens unter einen Hut bringen. Währenddessen kämpft Chandan mit der Doppelbelastung aus geschäftlichen und privaten Verpflichtungen. Zudem sucht er für einen Musikproduzenten den perfekten Sherwani, ein traditionelles indisches Kleidungsstück.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Ant International Limited
