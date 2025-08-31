Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
Folge 6: Kukis zweite Chance
21 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 6
Nach einem Autounfall, bei dem Kuki unverletzt bleibt, verändert sich seine Lebenseinstellung. Er überdenkt seine Prioritäten und schenkt seiner Familie mehr Aufmerksamkeit. Währenddessen helfen Roop und Chandan einer Braut bei der Auswahl ihres Traumkleides.
