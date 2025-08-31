Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Kukis zweite Chance

sixxStaffel 2Folge 6vom 31.08.2025
Kukis zweite Chance

Folge 6: Kukis zweite Chance

21 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 6

Nach einem Autounfall, bei dem Kuki unverletzt bleibt, verändert sich seine Lebenseinstellung. Er überdenkt seine Prioritäten und schenkt seiner Familie mehr Aufmerksamkeit. Währenddessen helfen Roop und Chandan einer Braut bei der Auswahl ihres Traumkleides.

sixx
