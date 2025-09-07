Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

sixxStaffel 2Folge 7vom 07.09.2025
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Folge 7: Hochzeiten, Geburtstage und Überraschungen

21 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 6

Die Vorbereitungen für die Eröffnung des zweiten Ladens laufen auf Hochtouren, während die Familie parallel Sarabs bevorstehenden Geburtstag plant. Kuki möchte seine Frau mit etwas Besonderem überraschen und nimmt heimlich Tanzunterricht. Währenddessen trifft sich Roop mit Aisha, um das perfekte Outfit für ihre Hochzeit in Griechenland zu finden.

