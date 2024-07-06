Zum Inhalt springenBarrierefrei
BraveStarr

Sherlock Holmes im 23. Jahrhundert (1)

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 53vom 06.07.2024
Sherlock Holmes im 23. Jahrhundert (1)

Sherlock Holmes im 23. Jahrhundert (1)Jetzt kostenlos streamen

BraveStarr

Folge 53: Sherlock Holmes im 23. Jahrhundert (1)

22 Min.Folge vom 06.07.2024Ab 12

Auf dem Planeten Neu-Texas leben die Menschen unter futuristischen Bedingungen wie im Wilden Westen. Im Mittelpunkt steht Marshall Bravestarr, der über übersinnliche Fähigkeiten verfügt. In seinem Kampf um Recht und Gerechtigkeit und in seinem Engagement für die Schwachen und Schutzlosen lässt Bravestarr niemals nach.

