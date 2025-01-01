Check Check
Klaas ist Jan: Als sein Vater an Demenz erkrankt, ändert sich sein Leben. Auf einem Provinzflughafen arbeitet Jan fortan an der Sicherheitsschleuse.
Check Check: Der online Check-In für eine witzige Reise
Die Comedyserie Check Check begleitet den erfolglosen Berliner Geschäftsmann Jan Rothe (Klaas Heufer-Umlauf), der mit seinem Burger aus Algen die Lebensmittelindustrie revolutionieren will. Seine Geschäftsidee gerät jedoch in den Hintergrund, als Jan seinen dementen Vater Udo in Simmering besucht und dort feststellt, dass ihn dieser mehr braucht, als er dachte.
Udo will nämlich sein Haus renovieren, schmeißt allerdings nur seine alten Möbel aus dem Fenster. Dazu löst er mit jeder Toaster-Reparatur einen Kurzschluss aus und im Fall eines Küchenfeuers schiebt er die Schuld auf seine längst verstorbene Frau. Um seinen Vater zu unterstützen, nimmt Jan das Jobangebot seiner Ex-Freundin Sabine an, als Abtaster bei der Sicherheitsschranke am Flughafen zu arbeiten.
Verrückte Kollegen: Check ✓
Am Simmeringer Flughafen ist es allerdings noch chaotischer als zu Hause. Harald hat es damals nicht in die Bundeswehr geschafft, doch jetzt ist er sowohl Chef der Flughafen-Crew, als auch stolzer Leiter der einheimischen Pfadfinder. Die überfreundliche Ingrid erlaubt sich manchmal ein bisschen zu viel Körperkontakt, wofür sie sich aber oft mit Plätzchen entschuldigt. Dabei gilt die Regel: Die braunen sind mit Schokolade und die schwarzen sind verbrannt. Ertu ist Jans ehemaliger Schulfreund und der Stimmungsmacher der Bande - er ist nicht dick, er hat nur schwere Haut. Schon seit Jahren ist er in die hübsche Samira verliebt, die im Café arbeitet und davon träumt, ihr eigenes Parfum herauszubringen: Es soll entweder nach Rosen oder nach Cola riechen.
Tiefgründige Themen: Check ✓
Die verrückte Komödie garantiert viele Lacher, doch hinter den Witzen stecken auch gesellschaftskritische Themen wie der Umgang mit Demenz, Zwangsneurosen und Rassismus. Die Idee für die tiefgründige Comedyserie stammt vom berühmten Fernsehmoderator und Schauspieler Klaas Heufer-Umlauf, der die Hauptfigur verkörpert und mit einem brillanten Cast die Flughafenmitarbeiter*innen in eine echte Ersatzfamilie für die Zuschauer*innen verwandelt.
Wenn du dich nach einer frischen Arbeitsplatzkomödie sehnst, ist Check Check das perfekte Reiseziel für dich. Jetzt kannst du die witzige Comedyserie kostenlos auf Joyn streamen.