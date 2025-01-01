Community
Folge 3: Abschluss für einen Hund?
24 Min.Ab 12
Als wäre Greendales Ruf nicht schon schlecht genug, kommt das Gerücht auf, dass sogar ein Hund dort einen College-Abschluss erlangt hat. Abed muss sich schnell etwas einfallen lassen, um größere negative Konsequenzen zu verhindern. In der Zwischenzeit finden Britta und Elroy auf Grund der gemeinsamen Vorliebe für eine Band zueinander.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
