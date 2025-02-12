Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Falsches Vertrauen

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 12vom 12.02.2025
Falsches Vertrauen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 12: Falsches Vertrauen

47 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Sandra Cantu wächst wohlbehütet in einer Wohnsiedlung in Tracy/Kalifornien auf. Als das achtjährige Mädchen eines Tages spurlos verschwindet, suchen die Polizei und hunderte Helfer tagelang die Umgebung ab - ohne Erfolg. Die Ermittler schauen sich die Aufnahmen einer Überwachungskamera an. Eine merkwürdige Notiz bringt sie schließlich auf die richtige Spur.

