Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Mord auf Video

sixxStaffel 8Folge 13vom 17.11.2025
Joyn Plus
Mord auf Video

Mord auf VideoJetzt ohne Werbung streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 13: Mord auf Video

47 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 16

Die Nachwuchsschauspielerin Sharon Anderson und ihre Freundin Marie Rogers sind im Jahr 1994 in Miami unterwegs. Nach einem Besuch in einer Bar verschwinden beide spurlos. Es stellt sich heraus, dass die Frauen mit dem Barbesitzer Butch Casey in dessen Haus gefahren sind. Dort findet die Polizei wenig später ihre Leichen mit Schusswunden. Kann die Überwachungskamera Hinweise zu den Tätern liefern?

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
sixx
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 5 Staffeln und Folgen