Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 13: Mord auf Video
47 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 16
Die Nachwuchsschauspielerin Sharon Anderson und ihre Freundin Marie Rogers sind im Jahr 1994 in Miami unterwegs. Nach einem Besuch in einer Bar verschwinden beide spurlos. Es stellt sich heraus, dass die Frauen mit dem Barbesitzer Butch Casey in dessen Haus gefahren sind. Dort findet die Polizei wenig später ihre Leichen mit Schusswunden. Kann die Überwachungskamera Hinweise zu den Tätern liefern?
