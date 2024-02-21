Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 16vom 21.02.2024
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 16: Die Verfolgung

47 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 12

Als die 19-jährige Abigail Gasca-Chavez in ihrem Haus erschossen wird, ist auf den Überwachungsvideos der Nachbarhäuser eine verdächtige Person beim Verlassen des Tatortes zu sehen. Allerdings sind die Aufnahmen schlecht und machen eine Identifizierung unmöglich. Abigails Familie kann schließlich wichtige Hinweise liefern, sodass die Ermittler den Mörder dingfest machen können.

