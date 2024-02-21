Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 16: Die Verfolgung
47 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 12
Als die 19-jährige Abigail Gasca-Chavez in ihrem Haus erschossen wird, ist auf den Überwachungsvideos der Nachbarhäuser eine verdächtige Person beim Verlassen des Tatortes zu sehen. Allerdings sind die Aufnahmen schlecht und machen eine Identifizierung unmöglich. Abigails Familie kann schließlich wichtige Hinweise liefern, sodass die Ermittler den Mörder dingfest machen können.
