Das Internat
Folge 21: Folge 21
14 Min.Ab 12
Dank der Hüpfburg überlebt die Direktorin den Sturz und Schmolke kommt zurück in die Psychiatrie. Am F.LY-Internat seht nun ein großer Abschied an. Ella fliegt nach Amerika, Mia beginnt ihre Tanzausbildung und Sophie und Mike fahren nach Italien. Die übrige Truppe lässt sich von Ben nach Salzburg einladen, wo er eine Überraschung für sie vorbereitet hat.
