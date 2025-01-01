Deadly Tropics
Folge 1: Willkommen auf Martinique
48 Min.Ab 12
An einem Strand auf Martinique wird die Leiche der 17-jährigen Tissia gefunden. Die frischgebackene Leiterin der Kriminalpolizei, Mélissa Sainte-Rose, soll den Fall gemeinsam mit der Ermittlerin Gaëlle Crivelli aufdecken. Es stellt sich heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod mit drei Schulkameradinnen in eine Villa eingebrochen ist. Um den Mordfall zu lösen, müssen Mélissa und Gaelle kooperieren - auch wenn beide unterschiedliche Vorstellungen von Polizeiarbeit haben.
